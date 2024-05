Ataque de tiburón a un surfista en California

Playa de San Clemente, del sur de California fue cerrada después de que el surfista reportará lo sucedido a los salvavidas

El teniente Sean Staudenbaur de la seguridad marina de San Clemente indicó que el joven fue tirado de su tabla tras observar como algo grande se acercaba de a pocos, el medio The San Diego Union Tribune detalló que el acceso al agua en todas las playas de San Clemente han sido bloqueadas como medida preventiva hasta que se verificara lo sucedido. Se advirtió a los bañistas que se mantuvieran fuera del agua hasta las 8 de la noche del lunes, El teniente Staudenbaur explicó que la mayoría de los avistamientos no suelen incluir signos de agresión, al menos no todos, por lo que este caso fue categorizado como repentino.

Una imagen publicada por el medio mostraba daños en la tabla de surf, con dos hendiduras cerca de la punta, presumiblemente causados por el tiburón. El medio CTV News apuntó que el tamaño del tiburón era de aproximadamente 3 metros, lo cual según las normas locales es motivo suficiente para cerrar la playa hasta nuevo aviso. Sin embargo, cualquier comportamiento agresivo por parte del tiburón, como en este caso, extiende automáticamente el cierre a 24 horas. Este protocolo es estándar para asegurar la seguridad de los bañistas.

El mismo medio agrego que este tipo de incidentes requieren rápidas y coordinadas acciones entre diferentes grupos de seguridad, incluidas acciones salvavidas y personal de seguridad marina. El teniente Staudenbaur también mencionó que incidentes similares en el pasado no han resultado en ataques directos o daño físico a las personas que frecuentan la playa, este caso ha sido sorpresivo pero afortunadamente el surfista no salió herido.

The San Diego Union Tribune recalcó la importancia de mantener protocolos estrictos para este tipo de situaciones, ya que la seguridad de las personas es primordial. Cada avistamiento de tiburones se evalúa rigurosamente para discernir entre un simple avistamiento y un comportamiento agresivo. La diferencia radica en la respuesta inmediata, mientras algunos avistamientos solo ameritan advertencias, casos de alta agresión conducen a cierres prolongados como el ocurrido en San Clemente. Uno nunca sabe como puede reaccionar un animal, sobretodo si es un animal salvaje y que se encuentra en su hábitat, puede sentirse intimidado también al ver que están invadiendo su territorio, ellos solo actúan, no piensan detenidamente como deben reaccionar.