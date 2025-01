Otárola denunció que fue “reglado por el Gobierno”

El extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, hizo pública una grave denuncia en sus redes sociales. Según indicó, ha sido víctima de “reglaje” y hostigamiento por parte de aparatos de inteligencia, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal.

Además, pidió garantías para su seguridad, la de su familia y su vida.

“Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia”, expresó Otárola en su cuenta de X.

El exministro también señaló que estaría siendo blanco de una nueva maniobra legal en su contra.

Leer también [Ministro Eduardo Arana impulsa autonomía presupuestal para instituciones del sistema de justicia]

“Igualmente fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante”, expresó.

Como se recuerda, el último lunes, la presidenta Dina Boluarte dijo que Otárola la había traicionado en cuanto al tema de la famosa cirugía de nariz.