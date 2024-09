Orzán calienta la previa entre Alianza y Melgar

De cara al enfrentamiento por la fecha 13 del Torneo Clausura 2024, el volante argentino de Melgar restó importancia al partido contra Alianza Lima, asegurando que jugar contra ellos en su estadio “no representa nada especial“. Para el jugador, se trata de un encuentro más dentro del torneo, en el que Melgar buscará enfocarse en su propio rendimiento sin dejarse llevar por el entorno.

Este sábado 28 de septiembre, el Estadio Alejandro Villanueva será escenario de uno de los partidos más cruciales en la recta final del Torneo Clausura 2024. Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en un duelo decisivo que muchos ya consideran el más importante de la jornada. Ambos equipos llegan con la presión de no poder fallar, ya que una derrota podría alejar definitivamente sus aspiraciones al título. Con tanta expectativa en el aire, las palabras de Horacio Orzán, volante argentino de Melgar, marcaron el tono del encuentro.

Orzán, pieza fundamental en el mediocampo rojinegro, dejó claro su único objetivo: ganar. Para él, el rival de turno, ya sea Alianza Lima u otro, no cambia su enfoque en la cancha. “Por lo que es el anual nos jugamos contra un rival directo, así que vamos por este partido que va a ser durísimo y vamos a ver cómo estamos”, comentó al ser abordado por la prensa en su llegada al aeropuerto de Lima.

A pesar de la creciente rivalidad entre Alianza Lima y Melgar, Orzán minimizó cualquier emoción especial por este enfrentamiento. Al ser consultado sobre qué le genera enfrentar a Alianza, su respuesta fue contundente: “Lo mismo que jugar contra Los Chankas, la ‘U’ o Cristal, nada. Solo quiero ganar los 3 puntos y nada más”.

La ausencia de Bernardo Cuesta y su impacto

Un factor que podría inclinar la balanza es la ausencia de Bernardo Cuesta, máximo referente ofensivo de Melgar, quien quedó fuera del resto de la temporada tras sufrir una lesión en el último partido contra Atlético Grau. Orzán no ocultó lo importante que es esta baja para el equipo. “Es una pérdida muy sensible para nosotros, no hace falta que lo diga. Ahora todo el equipo tiene que suplantarlo”, afirmó.

La responsabilidad de cubrir la ausencia de Cuesta recae sobre todo el plantel, y jugadores como Orzán deberán asumir el liderazgo en este momento crítico de la temporada. “Sabemos que no será fácil, pero estamos preparados para estos desafíos”, añadió el mediocampista.