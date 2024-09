Ministro dimite en caso no funcione estado de emergencia

El congresista Jorge Montoya expresó su opinión sobre los recientes estados de emergencia declarados en 14 distritos, afirmando que estas medidas son populistas. Sin embargo, el ministro responde que si estas medidas no logran resultados, será necesario “dar un paso al costado“.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció por primera vez desde su nombramiento el 16 de mayo de 2024, que está dispuesto a renunciar si las medidas implementadas contra las extorsiones no logran los resultados esperados.

“Estoy convencido de que estas acciones deben ser efectivas, y si no lo son, tendremos que dar un paso al costado”, declaró en una entrevista con RPP. Santiváñez enfatizó que, de no funcionar el plan de seguridad, conversaría con la presidenta Dina Boluarte y se pondría a su disposición para que ella decida su futuro en el cargo.

El plan de Santiváñez incluye la declaración de emergencia por 60 días en 14 distritos de Lima Metropolitana, donde la actividad de extorsionadores y sicarios es más intensa. Estos distritos incluyen Lurigancho (Chosica), Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, así como Ventanilla en el Callao. “Estamos trabajando intensamente en este tema“, aseguró el ministro, reiterando su confianza en el plan que han estructurado.

Por otro lado, el congresista Jorge Montoya calificó los estados de emergencia como medidas populistas que buscan tranquilizar a la población, pero que carecen de una estrategia sólida. Según Montoya, la clave para combatir las extorsiones radica en el uso de inteligencia policial: “Sin inteligencia, no habrá resultados“. Además, señaló que involucrar a las Fuerzas Armadas no sería efectivo, ya que las extorsiones provienen de individuos. “Si no se trabaja con inteligencia, estamos perdiendo el tiempo“, concluyó.