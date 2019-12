Olvida a “She shey” con hermana de la Valenzuela

El millonario de origen libanés, Fidelio Cavalli, sigue enamorado del Perú. Olvidó las sensuales curvas y los rubios cabellos de Sheyla Rojas con Giuliana Valenzuela, una mujer más joven, con cabello negro y un cuerpo igual de trabajado.

Fidelio disfruta los últimos días muy bien acompañado de la hermana menor de Stephanie. Mediante su cuenta de Instagram, la menor de las Valenzuela publicó un video donde se divierte de lo más lindo en un exclusivo local nocturno al lado del empresario.

Ambos salen sonrientes y hacen el gesto de “silencio” con los dedos, la pose favorita del millonario, quien no se quedó atrás. “Welcome to Dubai”, escribió la expareja de Sheyla Rojas en un vídeo donde aparece Giuliana Valenzuela mientras realiza un sensual movimiento de baile desde la comodidad de su asiento.

Es así como Fidelio Cavalli se olvida de “Sheyshey”. Pese a que su relación duró poco y no prosperó debido a que él quería que vivieran juntos, terminaron en buenos términos. Sheyla rechazó su proposición porque se encuentra enfocada en su carrera como conductar de televisión.