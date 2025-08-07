Oblitas rompe su silencio tras acusaciones de Oviedo

Conoce qué dice el comunicado del ‘Ciego’ hacia el expresidente de la FPF.

Después de que Edwin Oviedo acusara a Juan Carlos Oblitas de exigirle $300 mil por la clasificación al Mundial 2018, se acaba de revelar parte del contrato firmado por los ahora demandante y demandado. Un programa digitaldeportivo, expuso en vivo y en directo la supuesta «cláusula tercera» del vínculo laboral del ‘Ciego’ con la Federación Peruana de Fútbol en dicha época premundialista.

«Se acuerda que el director deportivo recibirá una bonificación equivalente a lo que se acuerde con cada jugador de Clasificatorias – Rusia 2018, en caso la Selección Peruana clasifique a dicho Mundial», se lee en el documento. El escrito lleva las presuntas firmas de Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF, y de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la bicolor.

Lee también:

Además del sello y rúbrica del secretario general de dicho ente. Sin embargo, vale resaltar que uno de los conductores reveló que «ese contrato está mal redactado», puesto que el bono de los convocados no era el mismo. Sino que dependía de la cantidad de partidos y minutos disputados. Es decir, no habría forma de que el ‘Ciego’ o la FPF pudieran fijar una cifra para la bonificación.

Abriendo brecha para que este último pudiera haber impuesto el monto unilateralmente y condicionarlo a su permanencia. Finalmente, vale resaltar que Juan Carlos Oblitas no se ha pronunciado hasta el momento pese a la acusación directa que recae en su contra y fue realizada en el libro ‘Caso Oviedo, la verdadera historia’.