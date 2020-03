Numerología: 2020 año de crisis pero también de oportunidades

Para la Consultora Familiar, Patricia Boza, el coronavirus tiene mucho que ver con la numerología…descúbrelo

Texto: Patricia Boza Lefaure, Counselor – Facilitadora de Procesos de Cambio desde la Mente Subconsciente. Consultoría Familiar Sistémica

2+0+2+0 = 4. Año 4, el año de los Grandes Cambios, año Guerrero, Grandes Conflictos, Grandes Desafíos y de Crisis Profundas. ¿Entonces? ¡Al Mal tiempo buena cara! Recordemos que el significado de la palabra CRISIS es tanto PELIGRO como OPORTUNIDAD, tú defines el lugar que tomas.

Según la numerología es muy importante comprender que éste año 2020, o año 4, debido a que sus números suman 4, trae consigo una serie de aprendizajes y desafíos, en donde la “actitud individual” será fundamental para impactar en la “oportunidad”, a pesar de los peligros a nivel global. Entonces, se propone ser Capitán de tu Barco Emocional.

“El buen Marinero no es el que sale a navegar cuando el viento está a favor y la marea está en calma, si no que sabe controlar su barco cuando el viento sopla en contra y la marea azota su barca”.

¿Qué tipo de navegante eres tú? Cada uno de nosotros debe dirigir su barco en el océano que le corresponda de una manera MAESTRA, desatando nuestras reservas de fuerza, de hermandad, de empatía, de buena voluntad, y que todo aquello que nos mantiene presos del materialismo, como es el Ego mal direccionado, el poder mundano, el egoísmo mal entendido debe quedarse fuera de juego, de lo contrario no sobreviviremos.

NO ALIMENTES EL MIEDO

Entonces, examinaremos el gran dilema. Que sucede con ¿EL MIEDO?. ¿Acaso no puedo sentir miedo? No se trata de no sentir miedo, se trata de no ALIMENTARLO.

La palabra Precaución es una CLAVE y la misma contiene una “dosis de miedo” de manera ineludible y es el componente básico y fundamental de la precaución. Pero recordemos que LA DOSIS es la que hace al veneno.

Un dosis de miedo inyecta precaución a nuestras vidas y bien suministrada nos convierte en seres cautos, una pequeña dosis se hace indispensable para sobrevivir. Pero si te excedes de miedo te envenenas. ¿Se entiende?

Por estas saludables pequeñas dosis de miedo es que puedes aceptar mirar la pista por ambos lados antes de cruzarla o cuando comes algo nuevo primero pruebas solo una porción. ¿Verdad?

Esto tiene una base en la biología misma, se llama sobrevivencia. Esto te eleva y hace que tus sentidos se agudicen, que estés más conectado a todo, vigilante, cauto generando un grado de estrés que es funcional y que nos sirve para estar a salvo y así saber cómo protegernos y proteger a nuestras familias y seres queridos.

HISTERIA COLECTIVA Y LOS BLOQUEOS

Por el contrario una alta dosis de miedo genera la llamada “histeria colectiva”, la misma que nos lleva a BLOQUEOS personales, a un estrés oxidativo, a paralizarnos de manera intensa e inesperada, y nos hace rendir y sometemos.

Piensa que lo que sabes es como una gota, lo que desconoces es como todo el océano. Entonces, mantente informado pero siempre piensa que precaución es suficiente para este tiempo y acatar las normas de bioseguridad que se nos comparten, el miedo excesivo debes eliminarlo.

CREENCIAS POSITIVAS EN CUARENTENA

Este es el mejor tiempo de elegir creencias positivas. De mantenernos en la certeza que todo pasa, recuerda que en el universo todo es Vibración y cuanto más alto vibres, cuanto más Amor sientas y expreses, mas vibración te acompañará de la misma calidad que entregas.

Debemos avanzar hacia una humanidad más unida, más solidaria, es momento de cambiar nuestro Chip enfocados hacia la solidaridad, la buena voluntad y el Amor.

Les comparto algunas pautas saludables para vivir ésta experiencia vibrando alto:

Pautas para un buen día:

Medita . Hazlo a tu manera, como crees que puedas lograrlo. Requieres de silencio, respiraciones, concentración en ti mismo y en sentir profundo AMOR universal.

. Hazlo a tu manera, como crees que puedas lograrlo. Requieres de silencio, respiraciones, concentración en ti mismo y en sentir profundo AMOR universal. Duerme bien . Aleja tu celular, apaga tu wifi que no esté cerca o alrededor de ti, descansa en un lugar limpio y seguro eso permite que nuestro inconsciente se libere de interferencias externas.

. Aleja tu celular, apaga tu wifi que no esté cerca o alrededor de ti, descansa en un lugar limpio y seguro eso permite que nuestro inconsciente se libere de interferencias externas. Toma consciencia de tu comportamiento. Dale una PAUSA a lo automático y no te dejes llevar por pensamientos negativos que solo causan dolor y baja vibración.

Dale una PAUSA a lo automático y no te dejes llevar por pensamientos negativos que solo causan dolor y baja vibración. Respira correctamente. Inhala y Exhala con consciencia, esto reduce el estrés. Y recuerda #YoMeQuedoEnCasa

Tomemos los aprendizajes de ésta crisis, sepamos que lo que hagamos individualmente afecta al resultado global y activemos nuestra MAESTRIA DE AMOR para pasar ésta tormenta que pronto ya que pronto llegará la calma. Qué estés bien Peruano como yo.