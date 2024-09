Nuevo bono de reconocimiento será de 3600 soles en promedio

CONOZCA LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIADO CON NORMA CONGRESAL

Gracias a una publicación hecha en el diario oficial El Peruano, miles de exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán recibir un promedio estimado de hasta 3600 soles como concepto de los Bonos de Reconocimiento de dicha entidad.

Esto es a raíz que el Gobierno de Dina Boluarte ha promulgado el Decreto Supremo N° 057-2024-EF, que aprueba el otorgamiento de una garantía de más de S/34 millones a favor de una garantía para los Bonos de Reconocimiento, Bonos de Reconocimiento Complementarios y Bonos Complementarios de Pensión Mínima, que serán emitidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante el 2024.

De acuerdo a las autoridades, se calcula que la promulgación de la misma podría favorecer a más de 3 millones de peruanos, pero provocando al estado una salida de dinero que sobrepasaría los 40 mil millones de soles. Según estimaciones formuladas, en su momento, por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los asegurados que soliciten el nuevo Bono de Reconocimiento (BdR), recibirán, en promedio, S/ 3600 al jubilarse.

ONP EXPLICA QUIÉNES LO RECIBEN

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), en una cartilla explica cinco mitos sobre el BdR, cuya aprobación por insistencia está pendiente en el Congreso, a pesar de las observaciones del Ejecutivo.

Para ponerlo en contexto, existe una iniciativa legislativa que permitirá que el Estado reconozca los aportes (Bono de Reconocimiento) realizados de aquellos afiliados de la ONP que eligieron pasarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP) —administrado por las AFP— desde el 2002 en adelante. El Tribunal Constitucional se encuentra resolviendo esto.

Como se sabe, actualmente existen tres tipos de estos bonos. Sin embargo, aún está pendiente de resolverse el que se aprobó en abril de 2023. Como se sabe, a inicios del año, el Gobierno presentó una demanda contra esta nueva Ley del Bono de Reconocimiento —la cual autoriza el pago a los aportantes de la ONP que se trasladaron a la AFP—.A continuación, tres ‘mitos’ que la ONP ayuda a comprender, a los asegurados que estén pensado en pasarse al SPP.

1. De aprobarse un nuevo Bono de Reconocimiento ¿me puedo transferir al Sistema Privado de Pensiones (SPP)?

Lo recomendable es que el afiliado debe primero saber si cumple con los requisitos y condiciones para acceder a un Bono de Reconocimiento (BdR). Puede solicitar orientación para saber si califica a un BdR y también cuál sería su futura pensión de uno u otro sistema, para tomar una mejor decisión. Recuerde que, en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), al cumplir 65 años y desde 10 años de aportes puede acceder a una pensión de jubilación.

2. ¿Qué sucederá con mi pensión una vez que me haya traslado al SPP?

Una vez que se haya transferido del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), inicia su nueva cuenta en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Si tiene más de 50 años al afiliarse al SPP podría poner el peligro su pensión de jubilación porque en el SPP está empezando a construir su pensión. El Bono de Reconocimiento (BdR) será depositado en su Cuenta de Capitalización Individual para que pueda retirarlo una vez que alcance la edad de jubilación.

3. ¿Podré retirar los aportes que he realizado al SNP, cuando me transfiera al SPP?

El Bono de Reconocimiento (BdR) no puede retirarse antes de alcanzar la pensión de jubilación o pensión de jubilación anticipada. La redención del BdR se realizará luego de dos años de haber accedido a la jubilación anticipada o cuando cumpla los 65 años, dependiendo lo que suceda primero.

¿CUÁNTOS BONOS EXISTEN?

En la actualidad, solo estaban vigentes tres tipos de bonos de reconocimiento: bono 1992, bono 1996 y bono 2001. Solo los aportantes a la ONP que se trasladaron a las AFP hasta finales del 2001 eran acreedores de este beneficio. La aprobación de la autógrafa permitiría que los que aportaron y migraron del 2002 en adelante ahora también accedan a dicho monto.

Entonces, ¿quiénes serían las personas beneficiadas por el bono de reconocimiento? Basados en los lineamientos precisados en la norma, todos los peruanos que hayan migrado desde el 2002 de la ONP a la AFP, tras hacer el trámite correspondiente. Se entiende que los que son beneficiaros de los otros bonos (1992, 1996 y 2001) obviamente no accederán a este nuevo.

