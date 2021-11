Nueva semana, nuevo escándalo

El General de División José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, sostuvo que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo jefe de Estado Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles.

¡El colmo! acusan a Pedro Castillo y a su secretario de intervenir para que dos coroneles de su simpatía logren ascender en el Ejército

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados“, manifestó en RPP.

El coronel Vizcarra Álvarez quiso descartar totalmente que el coronel Fidel Bocanegra haya utilizado algún medio para poder ascender, sin embargo, precisó que los pedidos de ascenso fueron solicitados para el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra.

El excomandante indicó que entre el 11 y 13 de octubre fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

“Fuimos a Palacio y me recibió el dichoso secretario (Pacheco) y le manifesté que no era posible el ascenso de los recomendados y el señor (Pacheco) me manifestó que todo se puede hacer si se quiere”, precisó.

CASTILLO SABÍA

Vizcarra Álvarez aseguró que Pacheco hablaba a nombre del presidente Pedro Castillo. Ante ello, solicitó conversar con el mandatario y tras insistir tuvo una reunión con el jefe de Estado el viernes 15 de octubre a las 19:00 horas.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y (el presidente Pedro Castillo), después de sugerirme de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas”, detalló.

“Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante, lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor de ese momento del ascenso”, contó.

Finalmente, Vizcarra Álvarez aseguró que el presidente Pedro Castillo entendió y le dijo que lo respaldaba.