No subirán tarifas en el Aeropuerto

El gerente de planeamiento financiero de Lima Airport Partners (LAP), Juan Marcos Venegas, negó que vayan a aumentar los precios de los servicios en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

“La respuesta es no, tajantemente no (subirán los precios). Podríamos hablar primero de la TUA (Tarifa Única de Usuario), costo que paga un pasajero por el uso del aeropuerto. Actualmente la TUUA internacional es de $16 que sirve para pagar el uso del aeropuerto, y ya tiene la tarifa fijada en el contrato de concesión desde el 2001. Es decir, las tarifas no se van a calcular, ya están establecidas”, indicó.

Asimismo, señaló que si bien el precio es fijo, las tarifas se ajustan por dos componentes: la inflación de Estados Unidos, pues debe mantener su valor en el tiempo, y a la productividad que la determina la Ositrán, que es de 3,26%.

Además, adelantó que desde el 2027, Ositrán realizará un nuevo cálculo de la productividad desde el periodo del 2021 al 2026.