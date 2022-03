No sabe cómo una “delincuente” tiene tanto poder

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró que no conoce a la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López y pidió que la Fiscalía revele la identidad de la supuesta persona cercana a su entorno para que aclare la acusación de la empresaria sobre un supuesto pedido para que se retracte de sus declaraciones en las que involucra al Gobierno.

“Yo no me imagino cómo es que una persona que es aspirante a ser colaboradora eficaz, que es la que ha reconocido su delito, cómo es que una delincuente tiene tanto poder para que todos los medios lo pasen como si fuera una cuestión verdadera. Lamentablemente en el Perú la dignidad de las personas no vale nada y se le puede agredir en esa forma“, reprochó.

Leer también [Contraloría halla irregularidades en Municipalidad de La Molina]

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial adelantó que el Gobierno evalúa tomar acciones legales contra Karelim López “y contra todos los que me están afectando con esta mentira“. Asimismo, consideró que no es una ofensa el término “bazofia” que utilizó para referirse a las personas que toman por válidas las declaraciones de la empresaria.