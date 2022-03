Dina Boluarte “No estamos para vacancias”

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, consideró como “exagerado” presentar mociones de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, indicó que como Gobierno están en contra de la corrupción.

“Estamos cansados de este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, si no, no se hubiera cerrado el Congreso anterior, creo que el Congreso tiene que mirar este lado del país, no estamos en momentos de vacancias, estamos en un momento de unirnos y de poder decir aquí estamos, por nuestros hermanos. Estoy en desacuerdo de que se presente esta vacancia contra el presidente”, manifestó.

“Que nos fiscalicen seguramente a los ministros por nuestra labor. No voy a permitir la corrupción, estamos en contra de la corrupción. En este momento vacar a un presidente o presentar moción de vacancia es exagerar la nota. Pensemos en el Perú”, agregó.