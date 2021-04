No llamaría a Raúl Diez Canseco ni a Víctor Andrés García Belaunde

El candidato a la Presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a algunos militantes de su partido a quienes no convocaría para un eventual gobierno suyo, entre ellos se encuentra el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco y el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

“No porque va en otra línea. Nosotros tenemos diferencias, no vamos a convocar a Raúl Diez Canseco ni a las personas que no han estado en el proyecto político y con las propuestas del partido“, señaló en RPP.

Respecto a García Belaunde dijo: “Tampoco. Sabe Víctor Andrés que tenemos diferencias, nos respetamos mutuamente como militantes, pero sabe que no vamos a convocarlo a ninguna responsabilidad en el gabinete“.