Niño de 6 años reportado como desaparecido es hallado muerto en el Callao

Unos pescadores hallaron al menor que desapareció el sábado 3 de junio

El cuerpo sin vida de un menor de edad fue hallado durante la mañana del sábado en el mar del Callao por pescadores que realizaban sus labores entre la playa Carpayo y la Mar Brava, ubicadas en la Costa Verde. La víctima era un niño que había desaparecido el pasado sábado 3 de junio.

El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Luis Pinasco, reveló que fueron los pescadores quienes alertaron a los efectivos del serenazgo sobre la presencia de un cuerpo en el mar. Además, los trabajadores contaron que en un primer momento, pensaron que se trataba de un lobo marino

“Parecía que era un lobo, pero no era. Era el niño que se había perdido y que su mamá estaba anunciado que se había ahogado en playa Chira” dijo Cecilio Taipe, quien estuvo acompañado de sus compañeros de trabajo al momento del hallazgo.

Hasta el lugar llegaron representantes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Tras los procedimientos respectivos, las autoridades lograron confirmar que se trataba de un niño de 6 años de nacionalidad venezolana.

Los padres llegaron al balneario y reconocieron el cuerpo, acabándose de esta manera, toda esperanza de hallarlo con vida. El cadáver fue trasladado a la morgue del Callao.

Desaparición del menor

Orina Aguilar, madre del niño de seis años, contó que su hijo desapareció en la playa la Chira, ubicada en el distrito de Chorrillos. Relató que él salió a jugar con otros niños, vecinos del barrio, pero al pasar las horas no volvió a su vivienda, y salieron a buscarlo desesperados.

“Yo puse la denuncia, y me dijeron que esperara a que en unos 3 o 4 días el cuerpito apareciera, pero de verdad yo no he visto que vengan a recorrer la playa. Después de que yo les informé que el niño estaba ahogado no hicieron nada”, indicó.

Los deudos del niño son de nacionalidad venezolana y llevan en el Perú un año con cinco meses. Ante este fatídico suceso, piden ayuda económica para poder cremar el cadáver y que el procedimiento se haga lo más pronto posible porque no pueden con tanto dolor que les ha dejado conocer la noticia de esta pérdida.

