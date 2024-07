Nicolás Maduro: Esto dijo el equipo de Karol G sobe supuesta canción electoral

El equipo legal de la cantante colombiana respondió inmediatamente al Nicolás Maduro sobre la canción

El último domingo, 7 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en un mitin en Caracas que la mega estrella del pop urbano, Karol G, le había enviado una canción para su campaña electoral y que pronto iba a ser estrenada, una versión que ha sido desmentida por el equipo de la cantante colombiana, según reportan medios de su país.

“Karol G me mandó una canción para mi campaña, la vamos a estrenar en estos días, mira ya ensayé el baile”, dijo el líder chavista al tiempo que movía los brazos en una breve danza ante decenas de asistentes a su acto de campaña.

“Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”, agregó.

Esta afirmación de Maduro llamó la atención de medios colombianos, que se pusieron en contacto con los representantes de la artista nacida en Medellín para confirmar esta versión.

Respuesta tajante

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, respondió el equipo de Karol G.

“La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”, agregó el grupo de trabajo de la cantante que actualmente se encuentra de gira en Europa con su tour ‘Mañana será bonito’.

Otro medio colombiano informó que el equipo de Karol G le indicó que analizaban este asunto con su personal de relaciones públicas “porque obviamente no es verdad”.

“La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, señalaron a ese medio.