La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que quienes no acudan al próximo proceso electoral convocado para el 26 de enero serán pasibles de una multa de 86 soles.

Este monto está estipulado para los que vivan en distritos que no son considerados como pobres. Para aquellos que viven en los llamados pobres no extremos, la multa será de S/43 y en los distritos considerados como pobres extremos será de S/21.50. Para los votantes en el extranjero no existe multa.