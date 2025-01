Mototaxista falleció de un ataque al corazón mientras laboraba

Conforme a lo manifestado por sus compañeros de trabajo de la Asociación de Mototaxis Comas Exprés, el occiso sufría de males cardiacos, sin embargo, continuaba laborando.

A tan solo dos días de haber celebrado el año nuevo, la familia de Abelino Bazán, un mototaxista de treinta y cinco años de edad que laboraba en el distrito limeño de Comas, recibió una trágica noticia, y es que ayer jueves dos de diciembre, falleció producto de un ataque al corazón cuando se encontraba manejando su vehículo.

Cabe señalar que, este suceso ocurrió en horas de la tarde, a la altura del km, 12.5 de la Avenida Túpac Amaru, en la referida jurisdicción, en el preciso momento en el que realizó una maniobra para doblar por una esquina de la calle. Su muerte ha suscitado el dolor unánime de sus compañeros de la Asociación de Mototaxistas Comas Exprés.

Ante ello, sus compañeros de trabajo precisaron que Bazán sufría de males cardiacos, sin embargo, había decidido seguir laborando puesto a que era el único sustento económico para su hijo de catorce años de edad, que aún se encuentra en edad escolar.

En tanto, un testigo de los hechos, comentó a un medio de prensa que, el momento de su fallecimiento, el occiso no levaba pasajeros. «No ha sido bala, no ha sido cupo; él sufría del corazón, ha sufrido un infarto. Conduciendo estaba, dando la vuelta a la mano izquierda, en la esquina. Menos mal ha sido sin pasajeros, en plano, porque si hubiera sido en subida se hubiera estrellado«, señaló.