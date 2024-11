Moquegua: ¿Qué se celebra este 25 de noviembre?

Moquegua se prepara para una de sus celebraciones más importantes. La región ha tomado la siguiente decisión para este 25 de noviembre

Este 25 de noviembre, la región de Moquegua disfrutará de un día no laborable, pero solo para los trabajadores de entidades públicas ubicadas en la provincia de Mariscal Nieto. Esta medida, establecida por el Decreto Supremo N°093-85-PCM, otorga a los empleados de la zona un descanso adicional, aunque no se trata de un feriado nacional, sino de una disposición regional.

El día no laborable ha sido declarado en conmemoración al aniversario de la fundación española de Moquegua, una festividad local que se remonta a 1985, cuando el gobierno peruano proclamó este 25 de noviembre como “día cívico no laborable” para la provincia. La norma estipula que, si bien las entidades públicas gozarán del beneficio, las empresas del sector privado no están obligadas a seguir la disposición, aunque pueden hacerlo de forma voluntaria.

Lee también:

Motivo de celebración

El objetivo de este día es promover la identidad cultural y fortalecer las actividades locales, como las festividades en honor a la ciudad de Moquegua. Esta jornada busca también incentivar el turismo interno y resaltar el valor histórico y social de la región. Sin embargo, el descanso no se aplica a nivel nacional, siendo exclusivo para una parte de la población.