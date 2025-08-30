MML pide cambiar al ministro de Transportes y acelerar el proyecto del Tren Lima Chosica

La comuna capitalina emitió un pronunciamiento donde le señala al Poder Ejecutivo que debe tomar siete acciones para viabilizar la implementación de los trenes.

La Municipalidad de Lima (MML) emitió un comunicado este viernes donde le exigen al Gobierno de Dina Boluarte una serie de medidas. Estas deben adoptar para viabilizar la operación de material ferroviario donado para el Tren Lima Chosica. Entre las propuestas, piden el cambio del actual ministro de Transportes, César Sandoval.

«Cambio de titular en el MTC ante la falta de voluntad y coordinación que sigue frenando el desarrollo de esta obra clave. Promulgación inmediata del Decreto de Urgencia que permita acelerar los plazos y dar viabilidad legal al proyecto», se lee en el pronunciamiento de la MML.

La comuna capitalina también pide firmar la adenda al contrato de concesión de la vía férrea entre el MTC y el concesionario Ferrovías Central Andina S.A. «Firma de la adenda al contrato de concesión de la vía férrea entre el MTC y el concesionario. Entrega del material rodante al operador FCCA para una operación temporal de dos años. En horario punta, de lunes a viernes, con paraderos intermedios clave», añade el comunicado.

La MML precisó que la propiedad del material ferroviario es un «acto de donación» y se mantendrá en dicha condición durante y después del plazo de vigencia del convenio de usufructo. El ministro de Transportes, César Sandoval, sostuvo que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. No puede plantear de manera unilateral el uso en usufructo de los trenes traídos de los Estados Unidos para cubrir la ruta Lima-Chosica, medida que anunció el burgomaestre.