Ministro Rómulo Mucho critica a quienes buscan su censura

Mucho negó cualquier conflicto de intereses entre el Minem y empresa minera

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, rechaza las acusaciones de los congresistas que impulsan una moción de censura en su contra. Argumenta que dichas críticas tienen una motivación ideológica contraria a las inversiones en el sector minero.

En una entrevista para los medios locales, Mucho destacó que su principal objetivo como ministro es promover el desarrollo y el empleo en el Perú a través de la aprobación de proyectos mineros, los cuales considera fundamentales para el progreso económico del país.

Además, el titular del Minem refutó las acusaciones sobre posibles conflictos de interés relacionados con su participación como fundador y gerente de Pevoex Contratistas S.A.C., una empresa del sector minero.

Según sus descargos, tras desligarse de la empresa minera, se dedica exclusivamente as su cargo ministerial. También negó tener procesos penales activos y calificó las acusaciones en su contra como malintencionadas.

Rómulo Mucho en contra de congresistas

Mucho afirmó que sus críticos se oponen radicalmente a las inversiones mineras por motivos ideológicos y expresó que esta postura ha sido evidente en sus acciones previas.

“Los congresistas de las facciones que me acusan son anti inversión anti minería, anti desarrollo, anti progreso, yo soy pro inversión todo el mundo me conoce, yo solo pienso en el desarrollo del Perú, cómo generar empleo, esta acción es de los hambreadores que quiere tener en la pobreza a la gente, no puede ser esto”, señaló.

Por otro lado, enfatizó que Pevoex Contratistas S.A.C, empresa de la cual es socio, lleva operando en el mercado durante dos décadas, y reiteró su compromiso con la transparencia al renunciar a cualquier vínculo empresarial al asumir el cargo ministerial.