Francis Allison arremete contra Dina Boluarte

El alcalde de Magdalena tuvo fuertes calificativos contra la presidenta Dina Boluarte, quien decidió viajar a Suecia en plena crisis de inseguridad ciudadana.

Francis Allison, se pronunció contra la observación del Gobierno de Dina Boluarte, a la ley que busca restituir la detención preliminar, alegando que lo único que buscaría la presidenta de la República es terminar su mandato hasta el año 2026, por su parte ella seguirá apoyando a sus aliados involucrados en actos de corrupción que forman parte de su gobierno.

“Seamos claros, para la presidenta del Perú la seguridad no le interesa. La vida de ustedes que me ven y de la familia que aman no le interesa a la señora presidenta. Lo que le interesa a ella es durar hasta el 28 de julio de 2026 y, mientras tanto, ayudar a sus ‘amiguitos’, como en este caso que no haya detención preliminar”, declaró Allison en entrevista para Willax.

El alcalde de Magdalena también hablo del Congreso, la cual calificó como la institución que aprueba normas que solo los favorece a ellos y a los peruanos los insultan como si su vida no valdría nada. “El Congreso ha hecho más de una norma a favor de la delincuencia como la del crimen organizado, que ya se ratificó, pero que ha tenido efectos lamentables porque no olvidemos que la ley sí es retroactiva cuando beneficia al procesado o al condenado”, añadió.

También, comentó el alcalde que, en una reunión con el ministro, Juan José Santiváñez, le expresó su disgusto por la entrega de autos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) a la Policía. “Los carros del Pronabi son carros usados, incautados básicamente a gente que llevaba droga en esos carros”, explicó Francis Allison, para luego añadir que la mejor forma de combatir la delincuencia es a través de “la inversión de cientos de miles de millones de soles para mejorar la tecnología de la PNP”.