Ministro Quero: No le haremos juego al paro”

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció ayer sobre el aviso tardío sobre la suspensión de las clases escolares y aseguró que ellos no le harán “el juego a ningún paro”.

Leer también [Ex Premier Otárola contra las cuerdas por contratar a su amiga en la PCM]

En conferencia de prensa, el titular del Minedu indicó que tomaron la decisión de suspender las actividades escolares a las 6:50 a.m., luego de tener conocimiento sobre una nota extorsiva que dejó una banda criminal a la empresa de transportes Etusa, en horas de la madrugada.

Además, aseguró que ningún escolar fue puesto en riesgo, pese a que se les aviso tardíamente sobre la suspensión de las clases.

Leer también [SJL: Transportistas en huelga atacan a cúster con pasajeros por no acatar el paro]

“Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Recordemos, el transporte es un servicio público esencial (…) En horas de la madrugada, ha habido algunos cambios y por eso decidimos a las 6:50 a.m. y no hay ningún estudiante, escolar, docente, personal administrativo que haya estado en riesgo”, mencionó.