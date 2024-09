Ministro del Interior asegura que la Policía trabaja en conjunto contra la delincuencia

Ministro Santiváñez señaló que esta problemática es de alcance global, citando un paro de transportistas en Colombia debido a extorsiones, y aseguró que Perú ya está implementando medidas específicas al respecto.

También lee:

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que la Policía Nacional está trabajando de manera coordinada para abordar la inseguridad, especialmente frente a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector de transportes.

Santiváñez mencionó que esta es una problemática global, citando un paro de transportistas en Colombia por extorsiones, y destacó que Perú ya está implementando acciones concretas. “Los invito a revisar las redes sociales y Google; hoy, en Colombia, también hubo un paro del Transmilenio debido a las extorsiones. Ellos están apenas formando su mesa de trabajo, mientras que nosotros ya estamos avanzando en las acciones“, dijo Santiváñez a la prensa.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno ha declarado un estado de emergencia en 11 distritos de Lima y uno en el Callao debido al paro de transportistas que exigen medidas efectivas contra las extorsiones en la capital. En las últimas semanas, tres transportistas han sido asesinados por extorsionadores que cobran cupos.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, expresó que los manifestantes salieron a las calles ante la inacción del gobierno de Dina Boluarte frente a la creciente inseguridad que afecta al país, especialmente al sector transporte.

En una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, se anunció que las Fuerzas Armadas se desplegarán en las calles. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, aseguró que corresponde a la Policía Nacional del Perú mantener el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Los distritos que se encuentran en estado de emergencia son: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, en Lima; además de Ventanilla en el Callao. Los ministros enfatizaron que esta medida podría extenderse a otros distritos si las circunstancias lo requieren.

Más temprano, Martín Valeriano, visiblemente emocionado, solicitó medidas concretas para erradicar las extorsiones contra las empresas de transporte, incluyendo la intervención de las Fuerzas Armadas y la declaración de terrorismo urbano.

“Con el ingreso de tantos extranjeros en busca de trabajo, hemos permitido que algunos cometan delitos. Ya no queremos más muertes, ni en el sector transporte ni en la ciudadanía, que también tiene familias, incluyendo a los congresistas”, declaró Valeriano.

El dirigente expresó su indignación hacia el gobierno de Dina Boluarte por no atender a la población que sufre por la inseguridad, resaltando que la violencia y las extorsiones están impactando gravemente a la comunidad.

“Pido, en nombre de todos, que se tomen acciones. Me siento indignado por este Gobierno que no se preocupa por la población que se está desangrando. ¿Dónde vivimos? Esto parece tierra de nadie. Tenemos una PNP que no actúa, mientras que en el Ministerio del Interior hay salarios altos y promesas de una lucha frontal contra la delincuencia con medidas que no se ajustan a nuestra realidad”, concluyó entre lágrimas.