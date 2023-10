“Atienden 12 horas, no es que no hubo médico en la posta, eso tiene que aclararse”, dijo el ministro, César Vásquez

El ministro de Salud, César Vásquez, ha rechazado la idea de que el sector de Salud haya cometido una negligencia en el caso del congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Hernando Guerra García.

Guerra García falleció el pasado viernes 29 de septiembre después de sufrir una descompensación en Arequipa mientras se dirigía a Mollendo. Su deceso ocurrió después de que sus conocidos confirmaran que no había atención médica disponible en la posta médica de Punta de Bombón, donde se encontraba participando en una reunión.

“Hay un nivel que es el I-3 que es un nivel parecido igual al establecimiento donde ha sucedido la tragedia del congresista. Tienen médicos, tienen laboratorios, tienen varios servicios. Pero, según la norma técnica actual, heredada históricamente, solo atienden 12 horas. Es la verdad, no es que no hubo médico en la posta, eso tiene que aclararse. Había 4 médicos. Esa posta cuenta con 4 médicos. Creo que es una cantidad, si no es la ideal, por lo menos, adecuada, porque hay otros establecimientos que tienen solo 2 médicos”, declaró el ministro de Salud a TV Perú.

En esta perspectiva, César Vásquez descartó por completo que el fallecimiento de Guerra García pueda ser considerado como un posible acto de negligencia.

“Sí había médicos, 4 médicos. Lo único es que es un I-3 y, según la norma, atiende 12 horas y llegaron a medianoche. Eso creo es una suerte ya lamentable que no se pudo solucionar. A 34 kilómetros, 40 minutos de tiempo, había el I-4 que nosotros habíamos inaugurado hace 2 meses y que sí atiende las 24 horas”, reiteró.

El jefe del Ministerio de Salud explicó que Punta de Bombón cuenta con un centro de salud de nivel I-3, lo que se debe a su población estimada de alrededor de 6,000 residentes. Sin embargo, anticipó que se llevarán a cabo mejoras en el servicio con el objetivo de ofrecer una mayor disponibilidad de citas para atención médica.

“En estos momentos no se podría hablar de una negligencia o una desatención. Sin embargo, siempre es posible mejorar y como Ministerio de Salud sabemos que hay que ir mejorando siempre. Aunque la norma exija 12 horas, sí se puede aumentar a 24 horas. Y en ese camino estamos. Para eso estamos implementando el Plan 1000, que no es una reacción a este hecho. Es algo que este Gobierno ya ha anunciado hace casi 2 meses desde que yo ingresé (al Consejo de Ministros)”, apuntó.

Descarta renuncia

En otro aspecto de sus declaraciones, el Ministro de Salud, César Vásquez, rechazó la posibilidad de presentar su renuncia al cargo, a pesar de las demandas de ciertos grupos que lo solicitan tras la inesperada muerte del congresista Hernando Guerra García.

Además, Vásquez respondió a los comentarios del expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien opinó que el Ministro de Salud debería dimitir “por cuestiones de dignidad, si tuviera un mínimo de vergüenza”.

“Es natural que cuando suceden temas como estos haya personas o sectores que opten por lo más fácil. Incluso, escuché decir a un expresidente del Congreso y que también fue parte de un Gobierno nacional hace poco decir que ‘debemos dar un paso al costado si tenemos sangre en la cara’. Cuando estuvieron el poder y el Gobierno a la mano no solucionaron el problema históricamente crónico y crudo en el país. Hoy es fácil del otro lado tirar la piedra y pedir renuncias. Si estamos en esa lógica nunca vamos a tener un ministro de Salud porque no va a haber un ministro que venga con la varita mágica que solucione el problema”, aseveró.

En una entrevista con Canal N, César Vásquez argumentó que dejar su puesto “equivaldría a reconocer mi responsabilidad por la falta de acción”.

“Tengo 100 días en el cargo, tengo claro que vamos a intervenir fuertemente en el primer nivel de atención, tengo claro que entre los 3 ejes del Gobierno está el primer nivel de atención como prioridad. Hay apoyo de este Gobierno para el sector. Por eso es que para el próximo año el sector que más presupuesto ha aumentado y ha recibido es el sector Salud”, agregó.

Además, aclaró que “la administración y la organización de los centros de salud es absoluta responsabilidad de los gobiernos regionales en el marco de la descentralización”.