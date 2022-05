Ministro de Justicia no le quiere creer a Karelim López

El ministro de Justicia, Félix Chero, cuestionó las declaraciones de la investigada empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, en las que acusa al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con familiares suyos y exfuncionarios.

“Estas declaraciones, sin lugar a dudas, llaman la atención, pero, además, nos deben llevar a una profunda reflexión de cuál es el enfoque que se le quiere dar y cómo se pretenden politizar estas declaraciones. La señora dice cosas que no tienen ninguna corroboración y la ponen en una ventana pública más allá de lo que debe suceder en la investigación“, señaló.

“Se deslegitima cuando sale a decir a los medios de comunicación una serie de imputaciones que no tienen ningún sustento y no tienen ninguna corroboración, pero, además, ella y su abogado han dicho que no reconocen la comisión de ningún delito. Lo único que escuchamos son dichos y especulaciones sin ninguna corroboración”, agregó.