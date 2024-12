Ministro Arista desmiente a Ferrari

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, desmintió a Jean Ferrari, quien aseguró que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lo sacaría de su cargo, y le recomendó enfocarse en su labor en Universitario de Deportes.

“Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a esa información sensible. Así que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la ‘U’”, lo instó.