Milena Warthon presentará su primer cuento en la Feria del Libro

La reconocida cantautora peruana debuta en la literatura con ‘Latinchola’, un relato que celebra la identidad y el amor propio.

La cantautora peruana Milena Warthon da un nuevo paso en su carrera artística con el lanzamiento ‘Latinchola’, su primer cuento dirigido a público familiar. Este emotivo relato busca transmitir un mensaje sobre el impacto de las etiquetas sociales que nos imponen desde la niñez y la importancia de amarse a uno mismo.

Con una trayectoria que ha sido reconocida a nivel internacional, no solo con la Gaviota de Plata en el Festival Internacional Viña del Mar 2023, sino también con diversos premios por su propuesta musical que fusiona pop andino con mensajes de empoderamiento, Milena ahora inicia una nueva etapa como escritora.

Lee también:

Con un claro objetivo que ya es una marca personal en su proyecto musical. Seguir inspirando a nuevas generaciones con sus composiciones y porque no, obtener reconocimientos literarios a nivel nacional como internacional. ‘Latinchola’ no solo marca su debut como autora, sino también su compromiso con una causa que está presente a lo largo de su carrera. La revalorización de la identidad andina y el empoderamiento personal desde la niñez.

“Este libro es un homenaje a mi historia, a mi familia y a todas las personas que me han acompañado durante todos estos años. En esta obra podrán encontrar mensajes que puedan servir a todas las personas que me lean ya que gracias a la música yo he podido sanar muchas cosas y he podido aprender a quererme, a aceptarme como soy”, menciona Milena Warthon sobre lo que encontraremos esta primera publicación.

Además, comentó que: “Este cuento es como un regalo a todos esos niños que me siguen incondicionalmente y también para las personas que quieran sanar y conectar con sus niños interiores”.