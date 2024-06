Milena Warthon responde a Gianmarco por apoyo ante comentarios discriminatorios

Milena Warthon respondió de manera enfática a Gianmarco, quien le sugirió evitar publicar comentarios discriminatorios hacia ella. Warthon destacó la relevancia de hacer visibles estas críticas para motivar a más mujeres andinas.

Milena Warthon, premiada en el festival de Viña del Mar, se ha visto envuelta en una controversia tras recibir una recomendación del cantante Gianmarco Zignago. Gianmarco le aconsejó no difundir los comentarios racistas que recibe, a lo que Warthon respondió justificando su decisión de visibilizar la discriminación que sufre por ser una mujer andina.

En redes sociales, Milena Warthon compartió mensajes ofensivos, como “la hija de la paisana Jacinta”. Gianmarco, buscando protegerla, le sugirió no distraerse con estos comentarios y enfocarse en su música. Sin embargo, Warthon respondió de manera contundente y reflexiva.

Milena Warthon utilizó su cuenta de Instagram para responder públicamente a Gianmarco. “¿Para ser una mujer andina en Latinoamérica, hay que tener coraje? En nuestros países, la falta de oportunidades y la brecha de clase, etnia y género son una realidad. El simple hecho de ser una mujer requiere coraje y más aún siendo una mujer racializada, indígena, o chola”, expresó Warthon.

La cantante subrayó que ser una mujer andina es un privilegio ganado por el esfuerzo de sus antepasados y que, a pesar de ello, sigue enfrentando discriminación. “Uso mis oportunidades porque a través de mi música, en un futuro, haya más mujeres andinas cumpliendo sus sueños y desafiando los estereotipos. Porque no, ya no nos conformamos con lo que el mundo dice que es para nosotras”, concluyó Warthon.

Gianmarco aconsejó a Milena Warthon con la intención de proteger su bienestar emocional. “Milena querida… No te detengas, no te distraigas con este tipo de comentarios. No vale la pena que los publiques. Concéntrate en tu música, en tus ganas, en tu público. Esta carrera se trata de encontrar los caminos del alma para vivir de lo que más amamos… la música”, escribió Gianmarco.

Pese a sus buenas intenciones, el consejo de Gianmarco recibió críticas de algunos usuarios en redes sociales, quienes lo interpretaron como un intento de silenciar a Warthon ante la discriminación.

Milena Warthon y episodios de discriminación

Milena Warthon ha sido objeto de ataques discriminatorios en redes sociales, recibiendo comentarios ofensivos que cuestionan su identidad andina. Además, ha denunciado la sobresexualización de su cuerpo en plataformas digitales, subrayando el impacto negativo de estas prácticas en su bienestar y carrera artística.

Warthon ha decidido utilizar su plataforma para visibilizar estas problemáticas, inspirando a otras mujeres andinas a no conformarse con los estereotipos y limitaciones impuestas por la sociedad. Su respuesta a Gianmarco refleja su determinación por enfrentar la discriminación y empoderar a otras mujeres a través de su música y ejemplo.

Apoyo del Ministerio de Cultura

La valiente exposición de Milena Warthon recibió amplio apoyo de sus seguidores y de artistas peruanos. El Ministerio de Cultura de Perú se pronunció en contra de las expresiones ofensivas hacia la cantante y ofreció su apoyo a través del Servicio Orienta.

