Mick Jagger dona su fortuna

Mick Jagger planea donar su fortuna musical a organizaciones benéficas

Mick Jagger sorprende al anunciar que donará su fortuna musical a organizaciones benéficas en lugar de heredársela a sus hijos.

El legendario vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, conocido por su extravagante estilo de vida y su música revolucionaria, ha sorprendido al mundo una vez más con su decisión de no heredar su fortuna musical a sus hijos. En una entrevista con The Wall Street Journal, Jagger insinuó que parte del catálogo musical de los Rolling Stones será destinado a organizaciones benéficas después de su fallecimiento.

La noticia llega en medio de la preparación del lanzamiento de un nuevo álbum con los Rolling Stones, lo que demuestra que Jagger sigue siendo una figura influyente en el mundo de la música incluso a sus 80 años. Durante la entrevista, el icónico músico afirmó que si en algún momento vendiera su parte de los derechos de explotación del catálogo de canciones de los Rolling Stones, el dinero resultante no será destinado como herencia para sus hijos, sino que será donado a organizaciones benéficas.

La declaración de Jagger, quien tiene ocho hijos producto de diferentes relaciones, plantea una perspectiva única sobre la riqueza y la responsabilidad social. Argumentó que sus hijos no necesitan una herencia millonaria para vivir, y que donar ese dinero a organizaciones benéficas podría hacer un bien significativo en el mundo. A pesar de estas declaraciones, su hija Georgia May no mostró preocupación pública por la noticia, ya que fue vista disfrutando de la Semana de la Moda de París.

Mick Jagger es uno de los músicos más icónicos de todos los tiempos y ha acumulado una impresionante fortuna a lo largo de su carrera. Aunque los Rolling Stones aún no poseen los derechos de sus éxitos grabados antes de 1971, Jagger se refería específicamente al dinero generado por las canciones grabadas desde ese año en adelante. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión oficial sobre el destino del catálogo musical de los Stones.

La banda británica enfrentó desafíos financieros en el pasado debido a problemas con los derechos de propiedad. En la década de 1960, contrataron a un contador llamado Allan Klein para estabilizar sus finanzas, lo que resultó en millones de libras en concepto de derechos de autor, aunque no tanto como si hubieran sido propietarios totales de su música.

El catálogo musical de los Rolling Stones se estima en más de 400 millones de dólares, y Jagger posee una fortuna personal valorada entre 360 y 425 millones de libras. Gran parte de su riqueza proviene de las regalías editoriales como coautor de las canciones de la banda y de sus inversiones en la industria publicitaria y audiovisual.

A pesar de su increíble éxito financiero, Mick Jagger ocupa el séptimo lugar en la lista de los músicos de rock más acaudalados del mundo, por detrás de estrellas como Paul McCartney y Elton John. Asimismo, planteó la posibilidad de que los Rolling Stones continúen su legado mediante la inteligencia artificial (IA)