Merino jura no quieren desestabilizar al Gobierno

El presidente del Congreso, Manuel Merino, hizo un llamado a la tranquilidad a los parlamentarios de las diversas bancadas, tras el nombramiento de un nuevo Gabinete Ministerial, y dijo que no existe motivación de este poder del Estado para generar algún tipo de desestabilización en el Gobierno.

“Quiero llamar a la tranquilidad a todos los señores parlamentarios; hay muchos medios de comunicación tratando de poner noticias que no son y hay que llamar a la tranquilidad, no hay ninguna motivación por parte del Congreso de generar la desestabilización en el Gobierno. Se nombró a un nuevo Gabinete y en horas de la tarde me reuniré con el jefe del Consejo de Ministros para programar la fecha para su exposición y el voto de confianza“, dijo.