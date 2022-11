Menor de 17 años queda herido tras recibir tres balazos en Lince

Un menor de 17 años fue baleado en plena vía pública en el distrito de Lince. Según informó la PNP, el adolescente de iniciales J.M.S.T. se encontraba sentado en las intersecciones de la Av. Arequipa con Risso, de pronto dos sujetos a bordo de sus motocicletas dispararon unas 24 veces, la víctima recibió tres impactos de bala.

Leer también [Luego de casi 3 años de pandemia, EsSalud lanza convocatoria para internado]

Hans Padilla, comandante de la comisaría de Lince, precisó que el joven esperaba un colectivo que lo llevaría al Rímac cuando fue atacado por dos sujetos aún no identificados por la Policía. El menor fue trasladado a la clínica Javier Prado, donde afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

“Según la versión de los transeúntes, el joven estaba esperando un colectivo con destino hacia el Rímac y en eso dos motos a bordo de dos ocupantes realizaron disparos hacía la víctima quien ha sido auxiliado a la clínica Javier Prado por el momento, de acuerdo a los especialistas, presenta tres impactos de bala, a la altura del torax, otro en el abdomen y en la pierna izquierda”, indicó.

Por otro lado, se conoció que el adolescente no tiene antecedentes penales y los sujetos que lo atacaron no lo despojaron de sus pertenencias. El sábado pasado también hubo un suceso similar en la misma zona de Risso, aunque la víctima en aquella oportunidad no resultó herida.

Persona herida en avenida Canevaro

Una persona resultó herida la madrugada del pasado 26 de octubre luego de una balacera registrada en la cuadra cinco de la avenida Canevaro del distrito de Lince.

El hecho se produjo cuando una motocicleta, en la cual viajaban dos hombres, realizaron varios disparos contra un portón negro de la vivienda, con número 572; para luego huir con rumbo desconocido.

Un hombre no identificado y que pasaba por el lugar se vio afectado por uno de los impactos de bala. El herido, aún consciente, fue trasladado al Hospital Rebagliati para la atención necesaria.

Minutos después dos mujeres salieron de la vivienda atacada y abordaron una motocicleta, que aparentemente habría ido a recogerlas.

Algunos vecinos del lugar expresaron su malestar tras manifestar sus sospechas de que en la citada casa de la avenida Canevaro se ejerce la prostitución clandestina.

Asesinan a mototaxista

La criminalidad continúa en otros distritos de Lima. Un nuevo asesinato tiñó de sangre las calles de San Martín de Porres (SMP), exactamente en la avenida 25 de Enero, a pocos metros de un grifo Repsol ubicado a dos cuadras del óvalo Infantas.

La víctima fue un mototaxista que se encontraba estacionado cerca al referido grifo, cuando dos presuntos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra él, lo que ocasionó su muerte en el acto.