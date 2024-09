Melgar se juega hoy su última carta ante Atlético Grau

El FBC Melgar está preparado para enfrentar hoy a las 20:00 horas en el estadio de la UNSA

El entrenador del equipo, Marco Antonio Valencia, confirmó el regreso del capitán Bernardo Cuesta, aunque la alineación titular aún no está completamente definida. Resaltó la relevancia de este partido, esperando que los equipos líderes tengan algún tropiezo.

Lee también:

https://larazon.pe/alianza-lima-goleo-3-0-a-sport-boys-paolo-guerrero-anoto-su-primer-gol/

En cuanto al partido, señaló que será una victoria disputada, ya que considera a Atlético Grau como uno de los equipos con mejor juego. Con el club ubicado en la quinta posición con 20 puntos en el Clausura, esperan lograr un buen resultado para seguir aspirando a los primeros lugares. Además, Brian Blando sigue haciendo trabajo diferenciado y está descartado para el enfrentamiento contra Atlético Grau, aunque se espera que esté disponible para el partido contra Alianza Lima.

Al referirse a las modificaciones realizadas en el partido contra Carlos Mannucci, señaló que, a pesar de haber jugado bien, el resultado no fue el esperado.

“En la primera ocasión que no contamos con Cuesta fue ante Mannucci por acumulación de tarjetas amarillas. Optamos por poner a Lavandeira, aunque no era su posición natural. No lo hizo mal, pero nos costó. Kenji venía jugando tanto por dentro como por fuera, pero decidimos que Matías comenzara, ya que habíamos hablado sobre la necesidad de darle la titularidad en algún momento”, explicó el entrenador de Melgar.