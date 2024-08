Bruno Marioni exige sanciones a Universitario y Melgar: “Se están lavando las manos”

Bruno Marioni criticó duramente a los miembros de la Comisión Disciplinaria de la FPF, debido a la falta de sanciones por la pelea en el partido entre Universitario y Melgar.

Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, criticó duramente a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) por no sancionar a los jugadores involucrados en la pelea al final del partido entre Universitario de Deportes y Melgar, jugado en Arequipa por la fecha 4 del Torneo Clausura. Marioni expresó su preocupación por la falta de decisiones a pesar de existir “demasiadas pruebas”, lo cual, según él, afecta negativamente el “crecimiento del fútbol peruano”.

Declaraciones de Bruno Marioni

“Me preocupa realmente dónde están Miguel Grau, Oscar Fernández y Luis Molero, porque evidentemente hay una inconsistencia muy grande en sus funciones. Estamos realmente preocupados de tener que estar continuamente informando y pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones”, mencionó Marioni en Radio Ovación.

El directivo también recordó la rápida sanción que recibió Ángelo Campos en una situación anterior. Además, señaló que no se queja de dicha sanción, sino que pide que la Comisión Disciplinaria actúe con la misma prontitud en todos los casos.

“Hay demasiadas pruebas para tomar decisiones y hoy se están lavando las manos no diciendo nada, no actuando. Esto lo único que hace es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, a su liga, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer, pero que no mostramos con actos que eso se pueda hacer”, añadió Marioni.

Falta de sanciones tras el incidente

Después del altercado entre jugadores de Universitario y Melgar en la fecha 4, se esperaba que la CD-FPF emitiera sanciones basadas en el informe del árbitro Jesús Cartagena, quien mencionó a los jugadores expulsados. Sin embargo, solo un jugador fue mencionado después del partido, lo que dejó a Universitario y Melgar con sus plantillas completas para la sexta fecha. La Comisión Disciplinaria argumentó que los informes del árbitro y el delegado eran “incompletos y contradictorios”, lo que dificultaba la determinación de responsabilidades.

Situación actual de sanciones

En la quinta fecha, solo Horacio Orzán de Melgar fue suspendido por recibir una tarjeta roja en el partido contra Universitario. Para la jornada actual, Rodrigo Ureña de Universitario y Leonel González de Melgar son los únicos jugadores que no podrán participar en sus respectivos partidos debido a expulsiones anteriores. El presidente de la Comisión Disciplinaria, Miguel Grau, comentó a RPP que los informes eran insuficientes para tomar decisiones claras. Asimismo, mencionó que ha solicitado una aclaración a la Federación Peruana de Fútbol para resolver el asunto.

Los jugadores que podrían ser sancionados incluyen a Aamet Calderón, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo (doble amarilla) por Universitario. Por su parte, a Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres por Melgar. Ante la falta de sanciones, ambos equipos decidieron no alinear a estos jugadores en la fecha 5 por precaución. Dejando así sus plantillas casi completas para la sexta jornada, salvo por Ureña y González.