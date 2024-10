‘Melcochita’ es dado de alta tras superar una infección respiratoria en el Hospital Edgardo Rebagliati

El cómico peruano ‘Melcochita’ fue dado de alta tras pasar siete días hospitalizado por una bronquitis aguda que afectó su respiración y su estado general de salud.



El humorista y sonero peruano Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, fue dado de alta luego de permanecer una semana en el Hospital Edgardo Rebagliati. El cómico fue internado debido a una severa infección respiratoria que afectó sus bronquios.

A sus 88 años, Villanueva experimentó fuertes dolores de cabeza y molestias en la garganta, lo que lo llevó a buscar atención médica de inmediato. En una entrevista, detalló su difícil situación: “Casi no la cuento, porque no podía respirar. Por eso, mi esposa me trajo de emergencia”.

Recuperación de ‘Melcochita’

Durante su hospitalización, los médicos le diagnosticaron bronquitis aguda, lo que comprometió su capacidad respiratoria. El humorista también presentó fiebre y una baja saturación de oxígeno. Gracias a la atención recibida, su salud comenzó a mejorar, aunque deberá seguir en recuperación antes de volver a sus actividades laborales.

“Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa, los médicos, las enfermeras”, expresó, revelando que también sufrió complicaciones debido a su alto nivel de azúcar, que alcanzó los 400, lo que afectó aún más su estado de salud.

¿Quién es ‘Melcochita’?

‘Melcochita’, cuyo nombre real es Pablo Villanueva Branda, es un reconocido actor, comediante y músico peruano nacido el 17 de septiembre de 1936 en Lima. Su carrera inició en los años 50 como sonero cubano, llegando a acompañar a figuras como Celia Cruz. Además, fue el primer peruano en aparecer en el famoso programa de David Letterman en 1983.

Aunque su música le dio reconocimiento internacional, fue su faceta como comediante lo que lo convirtió en un ícono en Perú, destacando por su estilo irreverente y su capacidad para improvisar chistes que le han ganado el cariño del público.