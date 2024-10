César Hildebrandt: “La fiscal ahora se hace la santurrona”

Cesar Hildebrandt comentó que la fiscal, involucrada en la investigación contra Andrés Hurtado, se “hace la víctima”.

El periodista César Hildebrandt, se pronunció sobre los audios en los que se escucha a la Fiscal Elizabeth Peralta, aceptando archivar las investigaciones contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez a cambio de favores.

Cabe señalar, que el material, contenido de dos grabaciones de audio y video, fue hallada durante la intervención de la oficina de la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, realizada el último viernes veinticinco de septiembre. “La fiscal que ahora se hace la santurrona, la inocente, la invadida en su privacidad, la víctima de la información, pero este es el grado de putrefacción en el que estamos, no nos hagamos los sorprendidos cuando conozcamos más información al respecto”, destacó Hildebrand.

Del mismo modo, en el material que fue hallado por la Fiscalía, se destaparían los actos de corrupción en los exámenes de ascensos en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en las investigaciones por lavado de activos que la fiscalía realiza a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y al secretario general de dicho partido político, Joaquín Ramírez.

En tanto, el abogado de la fiscal Peralta, Benji Espinoza, mencionó que los autores, tienen una debida explicación que la magistrada dará en su oportunidad ante las autoridades. Ante ello, las fuentes de la Fiscalía, señalaron que junto al USB se encontraba una carta manuscrita.

“Le dejo este USB doctora para que reflexione. Yo no soy rencoroso y jamás pensé utilizar el de estos videos. Pero, como le dije yo tengo experiencia con personas como usted. Ahora, que ya está en el poder me bota de la casa como un delincuente. Yo he estado en la cárcel por narcotráfico, no por ladrón. Yo me fui a buscarla para que cumpla su palabra de las carpetas“. Se visualiza.