Colaborador revela maniobra de Mateo Castañeda para justificar S/15 mill incautados por Fiscalía

Colaborador eficaz señaló que Mateo Castañeda le habría dado instrucciones sobre qué debía y no debía decir ante la Fiscalía.

Un antiguo cliente de Mateo Castañeda, ex abogado de Dina Boluarte, se acogió a la colaboración eficaz y reveló detalles comprometedores a la Fiscalía. Según su testimonio, a petición de Castañeda, firmó un recibo por S/15 mil,. Recibe que luego fue encontrado en la oficina del abogado durante una intervención de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

La tesis fiscal indica que “Mateo Grimaldo Castañeda Segovia una vez más pauteó a Francisco Iván Siucho Neira respecto a la manera en la que tenía que declarar de tal forma que no perjudique el contenido presuntamente falso del recibo de fecha 07 de mayo de 2024”. Según el colaborador eficaz, Castañeda quería justificar y recuperar el dinero incautado. Recordando que el dinero forma parte de la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El ex abogado habría instruido a Siucho sobre qué declarar y qué omitir ante el Ministerio Público. “Me comenzó a pautear lo que yo tenía que decir el día de la presente testimonial, me dijo que vaya con mi abogado porque no podía asignarme un abogado de su estudio y que diga de que ese documento lo había firmado un día antes de su detención, el 9 de mayo”, testificó el colaborador.

Preparativos para la coartada

Francisco Siucho también reveló que Castañeda revisó minuciosamente cómo justificar los S/15 mil, sugiriéndole encontrar sustento bancario para hacer creíble la coartada. Según el documento fiscal, “en primer orden Francisco Siucho tenía que buscar algún extracto bancario, el retiro en efectivo de ese dinero, para que este pueda demostrar que entregó dicha suma a Mateo Castañeda. (…) Y, en segundo lugar, Francisco Siucho tenía que firmarle a Castañeda un recibo por S/15.000, para que pueda justificar el origen del dinero y le pueda ser devuelto por la fiscalía”.

Evidencias adicionales

Además de estas declaraciones, Siucho entregó al Eficcop registros digitales, videos y otros documentos que podrían ser determinantes. Evaluarán estas pruebas el 21 de agosto durante la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados en el caso ‘Los Waykis en la sombra’.