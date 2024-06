Mbappé lesionado y peligra su participación en la Eurocopa

Mbappé abandonó el terreno de juego en ambulancia y fue trasladado al Hospital Universitario de Dusseldorf para ser sometido a pruebas

El delantero francés Kylian Mbappé sufrió una lesión en la nariz durante el partido entre Austria y Francia, correspondiente al debut de ambas selecciones en el grupo D de la Eurocopa 2024, donde Francia ganó 1-0. El incidente ocurrió tras un choque fortuito con el jugador austriaco Kevin Danso, lo que resultó en una fractura nasal para Mbappé.

El choque se produjo cuando Mbappé intentaba rematar un balón con la cabeza, impactando en el hombro de Danso. Esto le causó una hemorragia en la nariz. El delantero fue atendido en el campo y posteriormente sustituido por Olivier Giroud.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, expresó su preocupación tras el partido: “Kylian no está bien. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche”. Sin embargo, los exámenes iniciales realizados en el hospital fueron tranquilizadores, y se decidió no intervenir quirúrgicamente de inmediato.

Pronóstico reservado

El periódico francés L’Équipe informó que “los primeros exámenes realizados por Kylian Mbappé en el hospital de Dusseldorf tras el partido contra Austria fueron tranquilizadores. Se habría decidido así no intervenir quirúrgicamente al capitán de la selección francesa”.

Mbappé, quien recientemente fichó por el Real Madrid, continuará bajo observación médica para asegurar su recuperación, aunque la decisión actual es evitar una operación, permitiendo que se recupere de manera natural.