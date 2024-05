Mateo Castañeda niega ser parte de organización criminal

“Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del Gobierno”

Mateo Castañeda, abogado recientemente detenido, ha decidido hacer uso de las redes sociales para expresar su posición respecto a las acusaciones en su contra. En una carta difundida a través de los perfiles oficiales de su estudio legal, Castañeda rechaza rotundamente cualquier vínculo con organizaciones criminales.

“Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del Gobierno. No soy miembro de ninguna organización criminal, por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros… excepto únicamente al Dr. Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana la señora presidente de la república”.

Además, el abogado declaró su firme determinación de enfrentar las acusaciones que se han presentado en su contra. En sus declaraciones, calificó estas imputaciones como una maniobra “orquestada”.

“Protesto enérgicamente por este hecho, y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima (CAL) su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión. ¡Investigaciones sí, abusos no!”.

Tras haber comparecido ante la audiencia de control de identidad el pasado sábado, Mateo Castañeda decidió compartir algunas palabras sobre su experiencia. En sus declaraciones, denunció haber sido víctima de lo que describió como “una emboscada”.

“Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar se investigará, pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado. (…) Soy un daño colateral de una pelea por el poder. Que se entienda bien”.

Durante la mañana del pasado sábado, Mateo Castañeda, junto con Nicanor Boluarte, Mirtha Gonzales y varios otros individuos, quienes fueron detenidos en el marco de la operación Valkiria Jericó, comparecieron ante la audiencia de control de identidad. Durante esta audiencia, solicitaron al Poder Judicial la posibilidad de ser atendidos por médicos particulares debido a problemas de salud que estaban experimentando.

Tras la solicitud de atención médica por parte de los investigados, el juez Jorge Chávez ha tomado la decisión de autorizar dicha atención. Además, ha establecido que después de recibir el tratamiento médico, los investigados deberán someterse a un nuevo examen legista.

