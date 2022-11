Más de US$ 35 mil millones perdería Lima ante un posible terremoto

A propósito del Simulacro Nacional Multipeligro realizado el último lunes, recordamos que Lima es la ciudad con mayor amenaza de pérdidas económicas ante terremotos de acuerdo con informe de Lloyd’s.

Las pérdidas económicas serían cuantiosas ante un sismo entre 8.5 y 8.8 grados

El último lunes 7 se realizó el tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2022 con el fin de preparar a la población ante la posibilidad de desastres naturales como sismos y tsunamis.

A propósito de esto, recordamos que Lima tendría pérdidas económicas de más de US$ 35,530 millones en caso ocurra un terremoto de gran magnitud, según el aún vigente Índice de Riesgo de las Ciudades 2015-2025 del mercado de seguros LLoyd’s.

El informe señala que la capital peruana es la ciudad con más riego de pérdidas en caso ocurra un sismo de entre 8.5 y 8.8 grados. La cifra estimada por Lloyd’s no incluye el riesgo de tsunami en la capital por lo que, incluso, el monto calculado podría quedar corto.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que si el Perú fuera afectado por un terremoto de magnitud 8.5 grados y tsunami, las pérdidas económicas podrían bordear los 17,730 millones de dólares.

Solo al menos 500 millones de dólares representarían pérdidas de la infraestructura pública y el monto mayor restante a la infraestructura privada.

Asimismo, un análisis de AIR Worldwide sobre el modelo de terremotos y tsunamis para el país tampoco presenta un escenario positivo para los peruanos.

El país está catalogado por la AIR Worldwide como el de más alto riesgo en el continente ante el peligro natural de sismo de nuestra costa y la vulnerabilidad de nuestras construcciones, pues el 70% de las casas en Lima fueron autoconstruidas, es decir, hechas sin criterios sólidos de profesionales.

Según un estudio del Indeci, unas 200 mil viviendas podrían colapsar y 348 mil se verían altamente afectadas en caso ocurra un sismo de más de 8 grados en la escala de Richter.

Cabe mencionar que, el Instituto Geofísico del Perú (IGP)indicó hace unos años que la distribución de la actividad sísmica de los últimos 50 años revela que en la costa de Lima no se ha liberado gran energía sísmica desde el terremoto de 1746, por lo que hay mucha energía acumulada.

COSTO DE LOS TERREMOTOS MÁS NEFASTOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Aunque aún no hay un cálculo del daño económico que podría generar el terremoto de 7.8 grados que ha dejado más de 350 fallecidos en Ecuador este fin de semana, el Ministerio de Finanzas ecuatoriano señaló que destinará US$ 300 millones de los fondos de emergencia que mantiene el país y que también utilizará líneas de crédito contingente con organismos multilaterales por US$ 600 millones para ayudar a financiar la reconstrucción.

En este contexto, cabe preguntarse cuáles fueron los daños económicos que generaron algunos de los terremotos más catastróficos de la última década.

El terremoto de Chile (2010)

El costo económico de los terremotos se divide, por un lado, en el daño a la infraestructura que debe ser reconstruida y, por otro, en el efecto que pueda tener sobre la capacidad productiva de un país.

En ese sentido, se calcula que el terremoto que golpeó Chile en el 2010 generó pérdidas económicas por US$ 24 mil millones, monto que equivale al 12% del PBI chileno.

De acuerdo con el diario La Tercera, los daños a la infraestructura pública y privada se calcularon en US$ 21 mil millones y los bienes y servicios que no pudo producir por el terremoto suman unos US$ 3 mil millones.

El terremoto de Japón (2011)

Este daño es pequeño comparado con el costo total de US$ 309 mil millones (6% del PBI) que le significó a Japón el catastrófico terremoto de 9 grados y el tsunami que golpeó el noreste del país el 11 de marzo del 2011. El desastre natural no solo dejó 15 854 muertos y más de 1 500 huérfanos, sino que golpeó las exportaciones de alimentos de Japón y afectó la generación de energía nuclear debido a los daños a la planta de Fukushima.

El accidente nuclear también obligó a la eléctrica TEPCO a entregar indemnizaciones por US$ 20 mil millones a los afectados por la radioactividad. Asimismo, se calcula que casi 650 empresas entraron en bancarrota.

El terremoto en Haití (2010)

Hasta el año pasado, cinco años después del sismo de 7.3 grados que golpeó el país caribeño el 12 de enero del 2010, se calculaba que unos 80 mil haitianos aún vivían en campos de refugiados. Las cifras que dejó el terremoto son terribles. Se calcula que la cifra de fallecidos llegó a 200 mil y los heridos a 300 mil.

Si miramos los datos económicos, el daño no es menor. Las pérdidas bordearon los US$14 mil millones, una cifra menor a la de otros desastres, pero es casi el doble de lo que produce Haití en todo un año. Tal vez por eso es que la recuperación ha sido tan difícil y todavía se sienten fuertemente los daños del sismo.

El terremoto de China (2008)

El sismo de 7.9 grados que golpeó el área de Zichuan en mayo del 2008 dejó 87 150 muertos y casi cinco millones de desplazados. La debilidad de la infraestructura en esta zona de China generó que los daños también fueron cuantiosos. De acuerdo con estimados, el golpe a la economía china llegó a los US$ 137 500 millones, poco menos del 4% de su PBI total.