Martín Vizcarra no podrá salir de Lima sin permiso

Martín Vizcarra deberá cumplir con un nuevo impedimento de movilidad

El exmandatario Martín Vizcarra deberá continuar cumpliendo con la restricción de no salir de su localidad de residencia en Lima sin autorización judicial, una medida impuesta dentro del proceso penal que enfrenta por presuntos actos de corrupción cuando era presidente regional de Moquegua. Esta decisión fue ratificada por el juez Ubaldo Callo Deza, quien declaró infundado el pedido de Vizcarra para anular dicha restricción.

Además, el magistrado desestimó una solicitud alternativa de la defensa de Vizcarra, que buscaba modificar la medida para permitirle ausentarse de su localidad con solo comunicarlo al Poder Judicial, siempre y cuando no interfiriera con las diligencias del caso. Según la resolución emitida el 8 de noviembre, esta medida busca asegurar la disponibilidad del exmandatario para las diligencias del proceso penal, ya que salir de su localidad sin autorización podría complicar su ubicación y comprometer el desarrollo del juicio.

El juez argumentó que esta restricción no afecta gravemente los derechos políticos de Vizcarra, dado que en ocasiones previas en que solicitó permiso para viajar, el juzgado le ha otorgado autorización por motivos fundados. Asimismo, el magistrado sostuvo que la medida no limita el derecho al libre desarrollo personal de Vizcarra, ya que no le impide viajar por motivos laborales o familiares cuando la solicitud es fundamentada.

Caso continuará

El juicio oral contra Vizcarra, iniciado el 28 de octubre, se basa en acusaciones de presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión en Moquegua. Estas acusaciones provienen de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en 2021, quienes afirmaron que el exmandatario recibió pagos indebidos de empresas del «Club de la Construcción» .