Maricarmen Alva: «La presidenta debe calmarse»

La parlamentaria consideró que es una “tontería” del Ejecutivo, haber mantenido en secreto la operación a la nariz de Dina Boluarte.

La expresidenta del Consejo, María del Carmen Alva, criticó las recientes actitudes de la presidenta de la República Dina Boluarte, en sus recientes actividades públicas. Asimismo, le recomendó “calmarse”, y ante ello mencionó que la jefa de Estado, ha salido muy alterada al criticar a los órganos de justicia.

«Creo que la presidenta debe calmarse, tiene que estar mejor asesorada y estar tranquila. Si ella está segura de que no ha hecho nada malo debería estar tranquila. Creo que no es momento para dirigirse a Otárola cuando ya no es primer ministro, eso no la ayuda a la mandataria, no tiene por qué hablar de él, más bien se le ve a ella alterada«, indicó tras un programa de prensa.

Ante ello, Alva Prieto, consideró que es un “tontería” por parte del Poder Ejecutivo haber mantenido en secreto, la operación en la nariz de Dina Boluarte. Ante ello, mencionó que, según los constitucionalistas, la presidenta no se encuentra en la obligación de informar al Congreso sobre la intervención quirúrgica.

«Tener en secreto una operación de lo que haya sido, no decirlo… Me parece increíble que no diga algo así. Puede tener una operación por una enfermedad o estética, pero simplemente lo tiene que decir y no pasa nada”, finalizó.