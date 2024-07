Mariano González se inscribió en el partido “Salvemos al Perú”

El exministro del Interior anhela ser presidente electo del Perú.

Mariano González anunció que será parte del partido político llamado: “Salvemos al Perú”. El exministro del Interior tiene como deseo ser elegido Presidente de la República. Previo a ello, se someterá a los procesos internos.

Asimismo, señaló de que su agrupación política es devota a la opinión del pueblo peruano. Por ello, se tiene conocimiento que participará en calida de precandidato a la cabeza de este partido.

En este sentido, González Fernández resaltó que es un anhelo que ya ha venido trabajando durante un tiempo y que, con miras a ello, se inscribió en dicho partido. “En Salvemos al Perú, he sido transparente desde que ingresé y creo que hay que construir esa relación de confianza que venimos trabajando desde hace ya un tiempo, y yo quiero ser candidato a la presidencia, quiero ser presidente de todos los peruanos; pero primero hay un paso previo, en el que me encuentro hoy, de ser precandidato y me someteré a todos los procesos internos de mi partido”, aseguró.

Además, agregó lo siguiente: “Hay que ser claros, no ir con medias tintas de que, si la gente me lo pide, acá hay libertad. Muy aparte de eso, también existe un compromiso personal, familiar y de grupo de que queremos trabajar por el país y yo estoy dispuesto a asumir”, dijo de manera firme y tajante.

Por otro lado, el también exministro de defensa sostuvo que su agrupación política no es de derecha ni de izquierda, sino neutral. “Salvemos al Perú está en contra de la polarización, de ese enfrentamiento que ha habido en nuestro país en el ámbito político. Lo decimos con claridad: ni izquierdas, ni derechas, ni trasnochada ni achorada, ni nada. Queremos construir un espacio democrático, centro democrático, para que todos los hombres y mujeres que quieran trabajar por reconstruir el Perú tengan un espacio”.

“Es un centro firme y decidido, no como algunos dicen que el centro es tibio. Yo tengo una posición política, vengo de la izquierda, pero hoy necesitamos trabajar unidos por salvar a nuestro país. En esa línea, yo voy a hacer todo lo necesario para aportar desde una de las áreas más complicadas para nuestro país que es la seguridad ciudadana”, finalizó.