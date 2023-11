María Cordero solicitó a su exasesor que le de su bono y su grati

La congresista le exigió al economista y exasesor Rafael Cabrejos que le entregue el 50% de su bono, así como también gratificaciones

La denuncia constitucional contra la congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada) fue presentada por la Fiscalía de la Nación el 9 de noviembre, acusándola de cohecho pasivo impropio y concusión en perjuicio del Estado. En el informe remitido por el Ministerio Público al Legislativo, al que los medios tuvieron acceso, se detallan las acciones de Cordero Jon Tay con el economista Rafael Cabrejos, quien trabajaba en su despacho.

A Cabrejos se le exigía no solo ceder un porcentaje de su salario, viáticos y joyas, sino también renunciar a los beneficios como bonos y gratificaciones, según lo evidenciado en un reportaje de abril pasado por el programa Punto Final.

“Se advierte que durante los meses de marzo a agosto de 2022, Rafael Aurelio Cabrejos Vela entregó voluntariamente el 50 % de sus ingresos remunerativos [incluyendo gratificaciones, bonos y escolaridad], a favor de la hoy investigada María del Pilar Cordero Jon Tay”, se lee en la acusación.

En cuanto a la excongresista del fujimorismo, su exigencia de recortar el sueldo a su exasesor se planteó como uno de los requisitos para que este comenzara a trabajar. Se sugiere que Braden Paredes Calla, quien aparentemente facilitó los recortes salariales de los colaboradores de Cordero, estaba al tanto de esta condición. Cabe destacar que a Paredes lo despidieron en junio tras salir a la luz este escándalo.

Queja

Debido a la cantidad exorbitante entregada, el exasesor de la congresista Cordero mostró su incomodidad con Braden Paredes Calla. “Quiero acotar que al término de los primeros seis meses la congresista dispuso recortarme el 75% de mis sueldos. La justificación de la congresista, era que tenía más gastos y que tenía que cubrir los gastos de sus coordinadores de campaña”, dijo el economista Cabrejos cuando fue interrogado en la Fiscalía.

Denuncia previa

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional contra la parlamentaria María Cordero Jon Tay. La acusación se basa en presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y concusión en detrimento del Estado, todo esto a raíz de las acusaciones de recorte salarial a sus trabajadores.

Simultáneamente, la expulsada parlamentaria de Fuerza Popular enfrenta un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al cual no se ha presentado en más de tres ocasiones citadas.

Este caso tiene su origen en el testimonio clave de Rafael Cabrejos, antiguo empleado en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes, quien denunció que la parlamentaria le redujo un total de 80 mil soles de su salario.

El rechazo hacia la parlamentaria se intensificó al divulgarse un audio en el que la legisladora le exige a Cabreros que vayan al banco para retirar una porción de su salario. En el audio, claramente alterada, Cordero no solo trata de manera despectiva a Cabrejos, sino que se exaspera ante la negativa del entonces empleado.

“Ya, ¿cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no?, de una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse. Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, se le escucha decir a la exfujimorista.

Te puede interesar: