María Belén Bazo planea retirarse tras falta de apoyo económico

La falta de apoyo económico por parte del IPD y otras autoridades nacionales han llevado a la atleta de 26 años a replantearse su futuro en el deporte.

María Belén Bazo, velerista peruana, está considerando seriamente su retiro de la competencia profesional. Luego de alcanzar un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta nacional considera que la falta de apoyo económico por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y otras autoridades nacionales es un tema que le genera suma preocupación.

En una reciente entrevista, Bazo expresó la incertidumbre que enfrenta en este momento crucial de su carrera. “Todavía no lo decido; pero sí es una posibilidad”, afirmó al respecto refiriéndose a la opción de retirarse.

La windsurfista subrayó el esfuerzo y la pasión que ella y otros atletas peruanos ponen en sus disciplinas, a menudo sin las garantías necesarias para un futuro estable.“Ahora lo hacemos por amor al deporte, por amor al Perú, pero de hecho que tenemos que pensar en otras cosas que hay en la vida”, reflexionó.

Bazo, quien a sus 26 años ha dedicado la mayor parte de su vida al windsurf, explicó que darlo todo por tu país es muy gratificante para un atleta profesional. Al mismo tiempo, dijo que, a pesar de su pasión por el deporte y su motivación actual, la realidad económica es un factor determinante.

“Dedicarle tu vida al deporte no es sencillo. Ahora tengo 26 años y debo pensar en mi futuro. Dedicarse al deporte no te da una seguridad para el futuro”, señaló al respecto. Asimismo, enfatizó en la necesidad de un mayor respaldo financiero para continuar compitiendo al más alto nivel.

La situación de Bazo pone en evidencia las dificultades que enfrentan los deportistas en el Perú, quienes a menudo deben depender de su pasión y sacrificio personal para alcanzar metas internacionales. A pesar de su reciente éxito en París, el futuro de esta talentosa velerista está en el aire, dependiendo en gran medida del apoyo que reciba en los próximos meses.

“Si me dieran todo el apoyo necesario para seguir mejorando y mantener este nivel, y ahorrar para el futuro, yo seguiría feliz de la vida; pero necesito ese apoyo para tomar esa decisión”, concluyó Bazo, dejando abierta la posibilidad de continuar su carrera si las condiciones mejoran.

Bazo busca apoyar al deporte:

“Siento que he hecho bastante por el deporte y siento que siempre voy a estar vinculado al deporte, que es algo que me encanta y le hace muy bien al país. Entonces voy a seguir apoyando al deporte. Yo he sido la primera windsurfista en venir a los Juegos Olímpicos. Y ya eso marca un camino para las siguientes generaciones. Ojalá en el futuro más windsurfistas sigan mi camino”, comentó la deportista peruana con orgullo.

A pesar de su impresionante rendimiento en la competencia, la atleta dejó claro que su vínculo con el windsurf no termina en la pista. “Tal vez me retire como deportista olímpica; pero voy a seguir apoyando al deporte. Si algún día se establece un Centro de Alta Rendimiento, me encantaría ser parte de alto rendimiento y contribuir al desarrollo de éste”, añadió al respecto reflejando su deseo de seguir contribuyendo al crecimiento del deporte en el país.