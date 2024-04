Marcelo Tinelli habría sido infiel con influencer

Cande Lecce reveló las supuestas insinuaciones del presentador argentino

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por una revelación impactante de la influencer argentina Cande Lecce, quien asegura haber tenido un affaire con él mientras aún estaba en una relación con Milett Figueroa.

En una entrevista para un programa argentino, Cande afirmó que su relación con Tinelli comenzó al mismo tiempo que la de Milett, y sugirió que el romance entre Tinelli y la modelo peruana era solo parte de un espectáculo para ganar audiencia. “Entendí que era parte del show”, dijo.

La influencer argentina también reveló que se enamoró profundamente de Tinelli y que creyó en todas sus promesas desde el principio de su relación. “Desde la primera noche que estuve en su departamento, me dijo que me ayudaría en el mundo del espectáculo”, comentó.

Según Cande, Tinelli le prometió muchas cosas para impulsar su carrera, pero al final la traicionó y no cumplió con sus promesas. “Dejé todo por la ilusión de que me iba a dar una mano en lo artístico, sin pensar que me iba a traicionar”, lamentó.

La modelo argentina también recordó un momento en el que él se mostró preocupado por su bienestar, lo que la hizo sentir contenida. Sin embargo, posteriormente reveló que mantuvieron una relación amorosa en secreto.

Estas revelaciones podrían cambiar todo en la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, ya que sugieren que la relación entre Tinelli y Milett podría no haber sido genuina. Mientras tanto, las especulaciones sobre el estado actual de su romance continúan.