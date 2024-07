Mañana definen fecha de pago de REINTEGRO 2

Padrón a pagar en julio incluye mayores de 75 años y deudos ya pueden cobrar

El proceso de devolución de aportes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa en marcha. La Comisión Ad Hoc aprobó recientemente el padrón de beneficiarios del grupo de Reintegro 2, lo que ha generado expectativas entre los exaportantes; sin embargo, aún sigue pendiente la fecha de pago.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi se reunirá de nuevo para definir finalmente fecha y desembolso para el Reintegro 2 de manera extraordinaria este martes 2 de julio. Esta nueva lista que se ha definido dos meses luego del Reintegro 1 irá dirigida a pagar devoluciones de aportes de 225 mil fonavistas.

“Han salido a engañar a los fonavistas haciéndoles creer que pueden cobrar mucho más, el problema es la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que se aplique la tasa de interés legal efectiva. Para tener otro tipo de cálculo tendríamos que ir nuevamente al TC, cambiar la formula, o al Congreso para que desde ahí se establezca una nueva fórmula de actualización o en extremo irnos a la Corte Interamericana”, dijo Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc.

“Hay una demanda que se ganó en primera instancia y ya está por resolverse y ahí van a entrar como 700 millones, por eso el fonavista tiene que estar tranquilo, evitar este tipo de situaciones que los están estafando, esto se va a continuar y lo que aquí hay que reclamar es la voluntad política de este gobierno”, agregó Milla.

13 MIL DE CONADIS Y 76 MIL DE 93 AÑOS A MÁS

La Comisión Ad Hoc del Fonavi se reunió el pasado 20 de junio para aprobar el padrón del grupo de Reintegro 2. Este grupo está compuesto por personas mayores de 70 años y menores de 80, inscritas en el padrón del Conadis que suman aproximadamente 13.000 beneficiarios. Además, también están los deudos de fonavistas fallecidos mayores de 93 años que son aproximadamente 76 mil.

La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF PERÚ) había solicitado que se incluyeran en este grupo a los deudos de fonavistas mayores de 80 años, sin embargo, esto no fue posible debido a limitaciones presupuestarias y de personal de la Secretaría Técnica de la PCM.

Por su lado, la PCM ha informado que la reducción de presupuesto y personal podría afectar el cronograma de pagos, por lo que se insistirá en que se realicen dentro del mes de julio.

LISTA 21 TENDRÁ “FONAVISTAS NUEVOS”

La Lista 21 del Fonavi está destinada a aquellos exaportantes que aún no han recibido ningún pago debido a la falta de acreditación de sus aportes, y quienes tampoco cobraron en ninguna de las anteriores listas, es decir, de la 1 a la 19 también llamados “fonavistas nuevos”.

La elaboración de esta lista se basa en la información proporcionada por la ONP, los propios fonavistas y los empleadores. Se espera que el pago a los beneficiarios de esta lista comience dos meses después del grupo de Reintegro 2, es decir, en setiembre u octubre.

En la Lista 21 del Fonavi se está incorporando a fonavistas que, “quizás por el tema de la pandemia, recién repararon en que tenían dinero”. Estos serían quienes recién han tomado conciencia de estos pagos y que se encuentran inscribiéndose.

Estos ya estarían en bases de datos en la ONP y la AFP. “Sus empleadores ya comunicaron que eran parte del personal de trabajadores a los que les corresponde el Fonavi. Ahora lo que se está haciendo es el cruce de información, con la información remitida por esas instituciones, se consolidan y se incorporan al padrón. Eso fue lo que pasó con el grupo 20. Ahora hay muchos más fonavistas que están en ese proceso y van a tener que seguirse en la lista 21″, explicó Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión Ad Hoc.

105 MIL FONAVISTAS “EXCLUIDOS” INTEGRADOS AL PADRÓN

Pero además, esta lista tiene otra característica: se incorporará a fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales.

“Se va a incorporar también, a los excluidos del año 2015 al 2019. En esa oportunidad, en la ley que hicimos en el Congreso, el Tribunal dijo que estaba bien, pero que a todos aquellos que habían accedido a un beneficio con los recursos del Fonavi, bajo la forma de devolución, deberían ser evaluados y excluidos, porque se les podía dar doble beneficio”, expuso el representante de los fonavistas.

Lo que sucedió es que, dado que la devolución recién empezó el 2010, hubo quienes recibieron recursos del Fonavi antes de ese año cuando “no había devolución, no había ninguna ley para esto”. Por eso, estos fonavistas recibieron préstamos, que tuvieron que pagar luego. “No se lo dieron bajo la forma como no reembolsable. No le dieron bajo ese sistema. Todo era reembolsable. Entonces quiere decir que no hubo ningún tipo de devolución”, agregó Luzuriaga.

