Magaly sentenciada por difamasión a Lucho Cáceres

La condena dicta dos años de prisión suspendida y una reparación civil de 70 mil soles

Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia presentados por el actor Lucho Cáceres.

Recordemos que, en diciembre del 2022, la conductora fue condenada a dos años de prisión suspendida y el pago de 70 mil soles como reparación civil. Sin embargo, Magaly Medina apeló a dicha sentencia, lo cual sirvió para absolverla del delito de injuria.

Así, el Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia rectificó la condena por difamación en su contra y deberá cumplir con una serie de conductas para evitar ir a prisión.

Medidas impuestas

Magaly Medina tendrá que compadecer ante las reglas impuestas por el Poder Judicial, además del pago de la reparación civil en un plazo no mayor a seis meses.

Entre las sanciones impuestas datan el no cambiar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia, sin previo aviso y autorización escrita del juzgado. También debe hacerse presente cada mes ante el Registro de Control Biométrico y no cometer nuevamente el delito por el que fue sentenciada.

Respuesta de Lucho Cáceres

El actor se pronunció a través de sus redes sociales donde señaló: “No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”.

Recordemos que, en 2020, la conductora de ATV se refirió al actor como “escoria” y deslizó que Cáceres habría consumido drogas. Estas declaraciones ocurrieron tras una publicación del actor donde habló sobre la reincorporación a la vida en sociedad adjuntando una foto de Magaly Medina detenida.

“Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian (…) yo no pierdo mi tiempo en escoria. Jamás pierdo mi tiempo en basura”, señaló la conductora.

