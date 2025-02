Magaly Medina destroza el debut de Milett Figueroa

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudó en criticar la primera aparición de la novia de Marcelo Tinelli en el magazine de Ethel Pozo

Milett Figueroa hizo su debut como conductora en ‘América Hoy’, se convirtió en blanco de críticas por parte de Magaly Medina. La ‘Urraca’ no tuvo reparos en cuestionar su desempeño frente a cámaras y hasta insinuó que su fichaje habría sido una estrategia por parte de América Hoy para poder tener contacto con Marcelo Tinelli.

Magaly Medina se burló sobre la verdadera razón de la incorporación de Millet Figueroa al magazine conducido por Ethel Pozo.

Lea también:

Según la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, el equipo de America Hoy esperaba que el conductor argentino Marcelo Tinelli hiciera acto de presencia o al menos enviara un saludo en el estreno de su novia, lo cual no sucedió.

Magaly Medina califico el desempeño de Millet Figueroa como conductora y con esto quedo demostrado que tiene habilidad necesaria para poder conducir un programa.

“Ella por sí sola no vende nada. Además, Tinelli ya la está soltando para que se quede en Perú… No sé si se quedará porque no tiene experiencia como conductora y tampoco es opinóloga”, afirmó.

Magaly Medina resalto que Edson Dávila, conocido como “Giselo”,tenía que intervenir constantemente para llenar los vacíos en la conducción ya que no sabe sobre los espectáculos de nuestro país ya que se encontraba en Argentina .“No hablaba nada, creo que Edson hablaba más que ella, porque tenía que rellenar esos silencios incómodos”, agregó Medina con evidente burla hacia la nueva conductora de America Hoy.