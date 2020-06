Magaly Medina a Gisela Valcárcel: “Ella se hace la buenita”

Durante el último fin de semana la fundación Teletón organizó ‘Por un Perú sin hambre’, evento que tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a las familias más vulnerables. Gisela Valcárcel formó parte, como ya es costumbre y lo hizo a lado de Cristian Rivero, quien reveló algo que tuvo guardado durante bastante tiempo y Magaly Medina no perdió la oportunidad de afirmar que su ausencia en la Teletón es por Gisela.

”Me dejabas sin cámara”, fueron las palabras de Rivero para Gisela en referencia a cuando era su coanimador hace muchos años.

Según la figura de ATV, las palabras dichas por el conductor de “Yo soy” le salieron desde el fondo de su corazón, afirmando que Gisela es la única que quiere figurar y que no soporta que alguien la opaque, por tal motivo nunca llaman a Magaly para participar en la Teletón.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, expresó.

La conductora de espectáculos contó que ella no piensa ser “la segundona” de nadie y por ese motivo durante todo el tiempo que se ha celebrado la Teletón ella ha enviado su granito de arena de manera anónima.

“Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella”, acotó.

Finalmente, la popular “Urraca” confesó que a ella le propusieron en alguna ocasión juntarse con su enemiga pública y que no se negó, pero nunca se llegó a concretar nada.