Alberto Rodríguez: “A la selección jamás se le dice no”

El defensa de Alianza Lima, Alberto Rodríguez, no le cierra las puertas a la selección peruana y señaló que nunca le dirá no a una convocatoria.

A pesar de sus 36 años, edad que es considerado para el retiro en el fútbol, Alberto Rodríguez sabe que su calidad defensiva sigue intacta por lo que mantiene la ilusión de volver a ser convocado a una selección peruana porque asegura que jamás le dirá no a la “Blanquirroja”

“Jamás a la selección le voy a decir que no, como todo futbolista siempre quiero estar y representar al país de la mejor manera y cuando he estado lo he demostrado, obviamente con altibajos pero creo que con más altos desde mi punto de vista”, añadió el actual jugador de Alianza Lima.

En otro momento, el zaguero nacional dijo que pudo haber militado en clubes del primer nivel, pero las constantes lesiones le jugaron mal; sin embargo, precisó que se siente tranquilo por todo el recorrido que tuvo en el fútbol profesional desde que se dio a conocer en Sporting Cristal.

“Sí pude haber ido a clubes de mayor jerarquía, de más importancia pero las lesiones me limitaron un poco, también el tema de no ser comunitario pero estoy contento por todo lo que me tocó”, manifestó.